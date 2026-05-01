AIコーディング支援ツール「Claude Code」において、Gitのコミット履歴に「OpenClaw」という文字列が含まれているだけで、リクエストが拒否されたり追加課金に回されたりするという報告がXで話題になっています。Fun fact - if you have a recent commit that mentions OpenClaw in a json blob, Claude Code will either refuse your request or bill you extra money.This is an empty repo, I'm just calling Claude Code d