午前中は雨となった中日クラウンズ2日目。決勝進出にむけ史上最年少プロがきょうも魅せました！ 【写真を見る】中日クラウンズ2日目 史上最年少プロ･加藤金次郎が魅せる 石川遼は連続バーディ 雨で一時中断…“予選終了”は持ち越し 歴史と伝統の｢中日クラウンズ｣2日目。1日目にチップインバーディで会場を沸かせた史上最年少プロ加藤金次郎がきょうも魅せます！ 7番ホールのバーディパットでは、見事