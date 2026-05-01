ゴディバ ジャパン（東京都港区）が、チョコレートドリンク「ショコリキサー」シリーズの「チョコレートミント ショコリキサー」を5月15日から期間限定で販売します。【画像】カカオ＆ミント感アップ！豪華になった「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」も！同商品は、カカオ33％のミルクチョコレートを使用したチョコミント味の一品。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、爽やかなミントの清涼