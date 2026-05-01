「ジルスチュアート」と「メゾ ピアノ ジュニア」の人気キャラクター“べリエちゃん”がコラボしたハンカチシリーズが、百貨店のハンカチ売場や「川辺オンラインショップ」などで順次発売中だ。【写真】フェイスデザインのアップリケ刺しゅうもかわいい！ハンカチシリーズ一覧■大切な人へのプレゼントにも 今回登場したのは、「ジルスチュアート」の華やかな世界観に、べリエちゃんをデザインした特別感のあるハンカチシリ