5月10日は母の日です。母の日の贈り物で人気の青色のカーネーションが1日、出荷のピークを迎えました。青色のカーネーションは、大手飲料メーカー・サントリーが海外企業と共同開発した世界で唯一のカーネーションです。花言葉は「永遠の幸福（しあわせ）」で、通常のカーネーションよりも長持ちするのが特徴です。1日は、10万本の青色のカーネーションが産地のコロンビアなどから届き、出荷に向けた作業が行われました。