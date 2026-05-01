「99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE」 主演作を重ねながら、作品ごとに異なる人物像を立ち上げてきた杉咲花。2026年は「冬のなんかさ、春のなんかね」で主演を務め、6月にはPrime Original「クロエマ」で多部未華子とのW主演も控えるなど、その活躍はさらに広がりを見せている。そんな現在の杉咲花を踏まえて振り返ると、松本潤主演の人気シリーズ「99.9-刑事専門弁護士-」の劇場版「99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE」で演じた