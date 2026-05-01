NTTドコモは、ドコモオンラインショップの対象機種の購入で割引やポイントを付与する「5G WELCOME割」で、新たに「motorola razr 60d M-51F」の購入で割引やポイント付与を開始した。 MNPで同機種を購入すると、4万4000円の割引を受けられる。新規契約では、利用者が22歳以下の場合、または「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を契約することで、3万ポイントのdポイント（期間・用途限定）が付与される。 motorola