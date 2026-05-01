ボートレース津の「スポーツニッポンパール賞競走」は1日に、2日目の開催が行われた。強風による荒天のため8R以降は中止・打ち切りとなった。水面悪化でも執念の走りで舟券絡み。大江純（30＝愛知）は2日目1Rで、3周2Mで浅香文武との競り合いを制して、ゴール目前で3着に追い上げた。初日3R（3着）後にペラのモデルチェンジに着手して、安定板がついた2日目はチルト05度で臨んだ。「タイムが出ていたし道中の感じも悪くない