神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性の遺体が見つかってから、1年がたちました。当時の対応を「不適切」と認めた神奈川県警で、再発防止策はどう実行されているのでしょうか。この事件は、去年4月30日、川崎市でストーカー被害を訴えていた岡崎彩咲陽さんの遺体が見つかり、元交際相手の男が殺人などの罪で逮捕・起訴されたものです。神奈川県警は去年9月、当時の対応を「不適切」だったとする検証結果を公表し、スト