今回は、いじめっ子に受験で勝ったエピソードを紹介します。「カンニングするなよ？」とバカにした口調で言われ…「中3の頃、学年トップの成績になった私は、Yというクラスの男子からいじめられるようになりました。Yは私が試験でカンニングしたと先生に話したようですが、カンニングなんてもちろんしていません。そんなある日、Yが私と第一志望の高校が同じだと知りましたが、もし同じ高校に入学したら嫌だなと憂鬱になりました。