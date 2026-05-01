今回は、いじめっ子に受験で勝ったエピソードを紹介します。

「カンニングするなよ？」とバカにした口調で言われ…

「中3の頃、学年トップの成績になった私は、Yというクラスの男子からいじめられるようになりました。Yは私が試験でカンニングしたと先生に話したようですが、カンニングなんてもちろんしていません。

そんなある日、Yが私と第一志望の高校が同じだと知りましたが、もし同じ高校に入学したら嫌だなと憂鬱になりました。

そして第一志望の高校の受験当日、受験会場でYに遭遇しました。Yは『カンニングするなよ？』とバカにした口調で言ってきたんです。でも『あんたなんかに絶対負けない』『カンニングなんかするわけないでしょ？ それよりあんたちゃんと勉強してきたの？』と言い返してやりました。

そして私はその高校に合格し、Yは不合格。『勝ったな……』と思いました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この男子は、この女性の足を引っ張るだけで、あまり勉強していなかったようです。まぁ自業自得ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。