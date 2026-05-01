JR西日本は、山陽線・山口エリア45年ぶりとなる新車両「Kizashi」を、6月27日から運行すると発表しました。JR西日本・飯田稔督広島支社長「沿線地域の方からも、『山口県の山陽本線は車両が古いまま』という話をずっと受けていた。沿線やご利用のお客様と一緒にこの喜びを分かち合いたい」Kizashiは広島・岡山エリアなどで運転中の227系近郊形直流電車をベースとした新たな車両です。運行開始日は6月27日土曜日で、山陽線の