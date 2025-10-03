ClariSが、『魔法少女まどか☆マギカ』にフォーカスしたコンセプトEP『リンクス』を12月10日にリリースする。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：ClariS、約3年ぶりツアーに込めた心からの願いファンとの絆の強さ確かめた『Twinkle Summer Dreams』東京公演） 本作には、リンクスパートナーとして制作中の『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソングで