(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project プレシードジャパンは、AVIOTブランドより、「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」とのコラボ完全ワイヤレスイヤフォン「TE-V1R-MMM」の予約販売を、直販サイトにて10月9日12時より開始した。価格は22,880円。規定数に達し次第予約は終了。2026年1月下旬より順次配送される。 イヤフォン本体やチャージングケースは、魔法少女の証であるソウルジ