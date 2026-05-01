富士通陸上部は１日、高橋健一監督（５３）が退任し、後任として三代直樹・長距離ブロック長（４９）が新監督に就任すると発表した。高橋氏は総監督に就く。三代氏は現役時代、順大で箱根駅伝に４度出場し、４年目には「花の２区」で１時間６分４６秒の区間新記録（当時）を樹立した。卒業後は富士通に加入し、２００１年世界選手権エドモントン大会に男子１万メートル代表として出場。０８年の現役引退後は社業を経て、陸上