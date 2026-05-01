実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が1日、自身のSNSを更新。レジ会社のエンジニアへの質問をつづった。「レジ端末のある店にエンジニアが行って更新するから時間が掛かるならわかる。軽減税率の定数にゼロを入れる更新に半年掛かる仕様って、どういうアルゴリズムなの？」と疑問を呈した。そして、「仮にゼロだとエラー返すならエラーハンドリング直すだけでしょ。どういう仕様なのか教えて！〉レジ会社のエンジニアさん