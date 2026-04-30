ゾゾ（ZOZO）が、2026年3月期の連結決算を発表した。商品取扱高は前期比8.4%増の6660億3000万円と過去最高を更新したが、修正後計画（6739億円）に対しては98.8%の達成率にとどまった。一方、EBITDAは同10.2%増の769億2400万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同5.7%増の479億2600万円となり、いずれも計画を達成したうえで過去最高実績を更新した。【画像をもっと見る】主力事業の商品取扱高は計画を達成全体として計画を