スバル・トレイルシーカーのフロントビュー。全長4.8m超のステーションワゴンは日本では貴重な存在（筆者撮影）スバルは4月9日、中型乗用BEV（バッテリー式電気自動車）「トレイルシーカー」を発表し、受注を開始した。2022年にリリースした「ソルテラ」に続くリテール向けBEV第2弾である。今日、BEVは大変な逆風に見舞われているが、世界の環境規制やエネルギー情勢が将来どのように変わるかは依然不透明で、自動車メーカーが