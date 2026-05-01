日本ハムは30日、西武との試合（ベルーナドーム）に3−2で勝利。同点で迎えた延長11回、奈良間大己が四球で出塁。ボークと内野ゴロで三塁まで進み、続くレイエスが申告敬遠で一死一・三塁の好機を作ると野村佑希の左適時打で1点を奪い、勝ち越しに成功した。30日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では11回に勝ち越し打を放った野村の打席をピックアップ。解説で出演していた斎藤雅樹氏は「前のバッターが申告敬遠