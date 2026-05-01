5月29日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後10：54）では、『ピーター・パン』（1953）、『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』（2015）、『ラプンツェルのウェディング』（2012年）を“ディズニー3本立て”で放送する。東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスの人気アトラクションを映画で体験できる。【場面写真】『ピーター・パン』『ラプンツェル』も！名シーン多数『アナと雪の女王／エルサ