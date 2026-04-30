歌手で俳優の星野源さん（45）の最新ライブ映像作品が、30日発表の『オリコン週間映像ランキング』で1位を獲得しました。1位となったのは、6年半ぶりとなる全国ツアーが収録された『Gen Hoshino presents MAD HOPE Japan Tour』。2025年5月から2か月にわたって開催された全国ツアーから、6月に開催された大阪公演2日目の様子が収められています。DVDとBlu-ray Discの合計売り上げは、2.7万枚を記録。30日発表の『オリコン週間映像