市原隼人（39）が30日、東京国際フォーラムで行われた、山下智久（41）主演の「映画正直不動産」（川村泰祐監督、5月15日公開）完成披露試写会で、理想の家、譲れない条件を聞かれ「サンダーバードみたいな秘密基地」と答えた。「正直不動産」は、累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載中の、漫画・大谷アキラ氏、脚本・水野光博氏の同名人気漫画が原作。「クロサギ」の夏原武氏が原案を手がけ、客と業者の