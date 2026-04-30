【モデルプレス＝2026/04/30】待ちに待ったゴールデンウィーク。Prime Videoには中毒性抜群のシリーズ作品が多数ラインナップされている。今回は、日々の喧騒を忘れてどっぷりと作品の世界に浸れる、笑い・感動・アクションが詰まった、GWにこそ一気見したい5作品を厳選して紹介する。【写真】「御上先生」「ベビわる」オマージュの裏側◆1「ベストフレンドハウス」（全2作）バナナマンの日村勇紀、生田斗真、中村倫也という、公私