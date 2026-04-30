北海道・中標津警察署や消防などによりますと、羅臼町礼文町の国道335号で4月30日正午前、「車両同士の事故で横転状態です」「1人挟まれています」などと通報がありました。軽自動車とトラックが衝突し、トラックは運転席を下にして横転。軽自動車は原型をとどめないほど大破しました。この事故で、双方の車に乗っていた男女3人が病院に搬送されました。このうちレンタカーとみられる軽乗用車に乗っていた女性2人が意識不明