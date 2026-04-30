金沢観光のシンボルとして多くの来館者でにぎわう金沢21世紀美術館の入館料について、金沢市の村山卓市長は、市民と市外から訪れる観光客との間で異なる料金を設定する「二重価格」の導入を検討していく考えを示しました。金沢21世紀美術館の2025年度の入館者は、コロナ禍を経て6年ぶりに200万人を超え、特に外国人旅行者の占める割合は過去最高を記録しました。金沢市内屈指の観光名所としてにぎわいを見せる中、村山市長は地元の