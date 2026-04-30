【モデルプレス＝2026/04/30】Prime Video（プライムビデオ）は、東京・原宿の原宿クエストにて、5月1日から5月13日までの期間限定で体験型POP UPイベント「恋愛最高ランド」を開催。モデルプレスは開催前日に現地に潜入した。【写真】アマプラ4代目バチェロレッテに選ばれた26歳美女◆“恋がしたくなる”テーマパークが原宿に出現「恋愛最高ランド」は、Prime Videoで配信されている多様な恋愛コンテンツを通して、「恋愛の楽しさ