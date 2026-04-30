金田久美子が自身のインスタグラムを更新。オープンウィーク中の過ごし方を披露した。【写真】地元・名古屋を満喫した肩出しコーデのキンクミ金田は「大好きなひつまぶし久々だった日」とつづり、ひつまぶしを前にした写真を公開。大きな窓越しに街並みが広がる店内で、名古屋らしい都会的な雰囲気の中、黒のオフショルダートップスにキャップを合わせたスタイルで、肩からデコルテにかけて大胆に見せたコーデが目を引く。さらに「