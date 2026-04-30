大阪・関西万博で人気を集めた“片手で食べられる弁当”が、新幹線の新大阪駅構内で期間限定販売される。弁当チェーンのほっかほっか亭は、JR新大阪駅新幹線改札内の弁当専門店「PLUSTA Bento新大阪南」で、「ワンハンドBENTO」を5月1日から販売する。販売は毎日正午ごろからで、なくなり次第終了。期間は5月31日までの1か月間限定。「ワンハンドBENTO」は、十六穀米とおかずを一体化させ、片手で食べられるようにした弁当で