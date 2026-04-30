金融庁外資系のメットライフ生命保険の社員が出向先の代理店から不正に情報を持ち出した疑いを巡り、金融庁が保険業法に基づく報告徴求命令を出していたことが30日、分かった。持ち出した情報は数千件に上るとみられ、原因の分析や再発防止策を求めたようだ。福岡銀行や広島銀行で、メットライフの出向者が顧客の保険契約情報の一部を不正に持ち出していたことが既に判明。ほかにもあるとみてメットライフは自社調査を進めてい