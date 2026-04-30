春、子どもが大学進学で1人暮らしを始める。親にとっては誇らしい反面、重くのしかかるのが家計への負担ではないでしょうか。家賃に光熱費、そして食費など、毎月8万円の仕送りを捻出するために、自分たちの生活を切り詰め、さまざまな工夫を凝らしている家庭も少なくないでしょう。 そんなとき、子どもから「今日NHKの人が来て、毎月1100円の受信料がかかると言われたから契約した」なんて連絡が来たら、思わず「勘弁して