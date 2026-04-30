西武ホールディングス [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の410億円→458億円(前の期は2876億円)に11.7％上方修正し、減益率が85.7％減→84.1％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の114億円→162億円(前年同期は2574億円)に41.9％増額し、減益率が95.6％減→93.7