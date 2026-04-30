モデルで女優の青野楓（33）が30日までにインスタグラムを更新。セレモニアルピッチの動画をアップした。29日のオリックス−ソフトバンク（京セラドーム大阪）のセレモニアルピッチで、“捕手”として登場。腹筋もあらわなおなかや背中が大きく開いた黒のニット姿で、阪神、オリックスで通算104勝左腕の能見篤史氏の投球を、見事にキャッチした。青野は「2度目の始球式キャッチャー@fujita_kinzokuさん貴重な機会をありがとうご