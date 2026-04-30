商船三井さんふらわあと『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』によるコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあちいかわとのんびり船旅」が、8月6日（木）の出発便から実施される。【写真】セイレーン＆島二郎がお披露目！『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』メインビジュアル■『ちいかわ』初のコラボクルーズ今回発表された「ちいかわ×さんふらわあちいかわとのんびり船旅」は、『ちいかわ』の世界観に浸りながら、移