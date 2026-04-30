『ちいかわ』初のコラボクルーズ登場へ！ 8．6から首都圏＆関西出発の2航路で同時開催
商船三井さんふらわあと『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』によるコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」が、8月6日（木）の出発便から実施される。
【写真】セイレーン＆島二郎がお披露目！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』メインビジュアル
■『ちいかわ』初のコラボクルーズ
今回発表された「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」は、『ちいかわ』の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるコンテンツや、さんふらわあオリジナルのコラボグッズの販売などが予定されている企画。
ちいかわたちが船に乗って島へ向かう姿が描かれる『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とフェリーの旅を重ねた、作品の魅力と、船旅をより楽しく身近に感じてもらえる内容になっているという。
本企画は、8月6日（木）〜10月31日（土）の出港便にて、首都圏から北海道を巡る航路と、関西から鹿児島を巡る航路の2航路で同時開催。乗船には事前予約が必要だ。
★「ちいかわとのんびり船旅」予約スケジュール
・大阪〜志布志航路（さんふらわあ さつま／きりしま）
予約開始日：5月6日（水）
・大洗〜苫小牧航路（さんふらわあ さっぽろ／ふらの）
予約開始日：6月6日（土）
なお、コラボグッズなどの詳細は、後日公式サイトおよびSNSで公開予定。『ちいかわ』たちと過ごす、夏の船旅体験に期待が高まる。
【写真】セイレーン＆島二郎がお披露目！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』メインビジュアル
■『ちいかわ』初のコラボクルーズ
今回発表された「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」は、『ちいかわ』の世界観に浸りながら、移動時間そのものを楽しく過ごせるコンテンツや、さんふらわあオリジナルのコラボグッズの販売などが予定されている企画。
本企画は、8月6日（木）〜10月31日（土）の出港便にて、首都圏から北海道を巡る航路と、関西から鹿児島を巡る航路の2航路で同時開催。乗船には事前予約が必要だ。
★「ちいかわとのんびり船旅」予約スケジュール
・大阪〜志布志航路（さんふらわあ さつま／きりしま）
予約開始日：5月6日（水）
・大洗〜苫小牧航路（さんふらわあ さっぽろ／ふらの）
予約開始日：6月6日（土）
なお、コラボグッズなどの詳細は、後日公式サイトおよびSNSで公開予定。『ちいかわ』たちと過ごす、夏の船旅体験に期待が高まる。