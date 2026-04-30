PROFILE 荒木潤一（あらき・じゅんいち）1964年大分県生まれ。86年日本福祉大学経済学部卒業後、ダイエー（現イオン）入社。98年ホテルセントラーザ博多に出向し、2004年総支配人。06年オリエンタルホテル広島総支配人。15年神戸メリケンパークオリエンタルホテル総支配人。18年ホテルマネージメントジャパン運営本部長などを経て、20年から現職。 立地の地域性や需要に合った選択肢を提供