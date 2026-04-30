落語家の月亭方正（58）が30日、自身のインスタグラムを更新。同じ時代に活躍したメンバーが集合し、お笑いタレントの今田耕司の還暦を祝う様子を公開した。「今田さん〜還暦おめでとうございます〜」とつづり、集合写真を公開。写真の真ん中には赤いちゃんちゃんこを着た今田が。その周りにはお笑いコンビ「130R」のほんこんと板尾創路、木村祐一、東野幸治、お笑いコンビ「リットン調査団」の藤原光博と水野透、方正が笑み