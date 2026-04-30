「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが29日、自身のインスタグラムを更新。東京競馬場を訪れた様子を投稿した。「今日は東京競馬場へ」と馬のスタンプを添えて報告した。「レースではなく、お目当ては可愛いお馬さんたちとのふれあい」とつづり、バストが際立つ体にフィットしたピチピチのピンク色ニットTシャツ、黒いミニスカートに白いスニーカー姿で競走馬やポニーと触れ合うイベントに参加した。「猫様