「カローラ」次期型はどうなる？12代目となる現行カローラシリーズは、2018年6月に登場したハッチバックの「カローラスポーツ」を皮切りに、2019年9月にはセダンの「カローラ」とステーションワゴンの「カローラツーリング」が発売されました。さらに2021年9月には初のSUV「カローラクロス」が、2023年にはスポーツモデルである「GRカローラ」も加わり、多彩なラインナップを展開しています。【画像】超カッコいい！ これがト