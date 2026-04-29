4月29日、大井競馬場で羽田盃（Jpn1・3歳・ダ1800m）が行われ、戸崎圭太騎乗のフィンガー（牡3・美浦・田中博康）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は1万3708人で前年比100.8%（1万3599人）、売得金は前年比で86.8%と、JRA馬が一頭取り消しとなったことも影響した。同競走の売得金は以下のとおり。【羽田盃】戸崎圭太騎乗フィンガーが逃げ切りV…ダート三冠初戦を制すJRA馬取り消しの影響も●羽田盃 売得金額18億6986万3400円