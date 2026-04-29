いま、自治体が運営する図書館が大きく進化しています。【写真で見る】変化する「図書館」の魅力とは「地域活性化を目的に」図書館が“進化”人が集まる場所に栃木県那須塩原市の図書館「みるる」の館内は、天井が高く、通路や座席のスペースもゆったりとしています。さらに、館内にはかすかにBGMが流れていて、おしゃべりもOKです。那須塩原市図書館「みるる」物井友和 館長「だんだん人口が少なくなってしまう現象にな