薩摩焼の郷、日置市の美山地区で県の内外の作家の作品を集めた新しい芸術イベントが行われています。美山地区をまるごとギャラリーに見立て、美山の自然と共に様々な芸術作品が楽しめます。日置市の美山地区で行われているのは「美山ビエンナーレ」です。420年以上薩摩焼の伝統を受け継ぐ薩摩焼の郷をまるごとギャラリーにしています。（美山ビエンナーレ実行委員会・筒井敏郎代表）「最盛期の半分以