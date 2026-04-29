[Alexandros]が、この春放送スタートしたアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』と、本作のオープニングテーマである「Hallelujah」のコラボレーションMVを公開した。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出されたアクション漫画『北斗の拳』。本作は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続け、累計発行部数は1億部を超えている。そして、2026年に『北斗の拳 -FI