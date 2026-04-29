2026年4月28日現在、LINEギフトでゴディバの「ショコリキサーチケット」を友だちに贈ると、自分もショコリキサーチケットがもらえるキャンペーンを実施しています。友だちに贈るだけでチケットもらえる友だちに「ショコリキサーチケット」3枚分（2400円）を送ると、自分にも「ショコリキサーチケット」1枚分（800円）がもらえる、お得なキャンペーンを実施中。販売期間は、5月29日10時59分まで。キャンペーンは先着3万人限定で、上