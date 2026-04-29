かつみ・さゆりのさゆりが、25日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』で見せた美脚に反響が集まっている。人気企画「学校かくれんぼ」でNiziUのジャンケン大会MCを務めたさゆりは、56歳とは思えない超ミニスカート姿を披露。Instagramには「NiziUちゃんに負けないどころか勝ってる美脚」「スラッと伸びて綺麗」と称賛が相次ぎ、年齢を感じさせないスタイルと明るいキャラクターに注目が広がっている。かつみ・さ