MOTTERU（モッテル）は、ハンディファンの新モデル4種を、オンラインショップ含むECモールおよび一部雑貨店で順次販売中です。■見た目からは想像できない「TURBO＆JET」なパワフル風量カラー：ミルクストロベリー/リラックスグレープ/ミント小さなボディからは想像できないほどのパワフルな風を届けます。コンパクトなサイズながら、5段階の風量調節が可能。寝る前の静かな空間に適した「微弱風」から、炎天下の屋外でも