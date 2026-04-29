【シーン別】ハンディファン、今年はどれにする？　MOTTERU、コンパクト＆超軽量な持ち運びからデスク用まで新発売

MOTTERU（モッテル）は、ハンディファンの新モデル4種を、オンラインショップ含むECモールおよび一部雑貨店で順次販売中です。

■見た目からは想像できない「TURBO＆JET」なパワフル風量

カラー：ミルクストロベリー / リラックスグレープ / ミント

小さなボディからは想像できないほどのパワフルな風を届けます。コンパクトなサイズながら、5段階の風量調節が可能。

寝る前の静かな空間に適した「微弱風」から、炎天下の屋外でも瞬時に涼しさを確保できる「強風」まで、指先ひとつで切り替えられます。

◇コンパクト＆超軽量！ なのに驚きの12時間スタミナバッテリー

こんなにコンパクトだけど、バッテリー2,600mAhの大容量。

重さはわずか約97gの軽さなのに、最大12時間の連続使用が可能です。（※風量最小時の時間です、使用風量により異なります）朝から夜まで、これ1台で一日中涼しさをキープできます。

外出中や家でもUSB充電（Type-C）ができるので、バッテリー切れの心配もありません。

◇バッテリー残量と風量が一目でわかる「数値表示」＆誤作動防止機能

バッテリー残量と現在の風量が数値で見える、ディスプレイ付き。あとどれくらい使えるかが正確にわかるので、充電のタイミングを逃しません。

また、カバンの中での誤作動を防ぐ「2秒長押し電源ON/OFF」や、お子さまも安心して使える巻き込み防止など、細かな配慮も嬉しいポイントです。

■新感覚！ スライドボタンで直感的な「ON/OFF＆風量調節」

カラー：アプリコットミルク / ストロベリーブルー / ミントグレー

2つのスライドボタンを操作するだけで、起動から風量調節まで完結。カバンの中での誤作動を防ぐ設計になっており、安心して持ち運びが可能です。

操作感も心地よく、今の暑さに合わせた最適な風量へ直感的にアクセスできます。

風量は1〜100までのシームレスな切り替えに対応。そよ風のような微風から、真夏の熱中症対策に最適なパワフルな強風まで、指先ひとつで自由自在です。

※パワーが強いため、電車内など人が密集する場所では動作音が大きく感じられる場合があります。

◇バッテリー残量が「数値」でみえる安心感

現在のバッテリー残量を1%刻みの数値で表示するディスプレイを搭載。「あとどれくらい使えるか」がひと目でわかるため、外出先での突然の電池切れを未然に防ぎます。

最大6.5時間の連続使用が可能。（※使用風量により異なります。最小2時間）本体の充電は約4時間で完了します。

◇いつも連れて歩きたくなる軽量・コンパクト設計

いつものバッグにすっぽり収まるサイズ感と、長時間の持ち歩きでも苦にならない軽量設計を実現。手持ちしやすいストラップも付属しており、外出の際の必需品として活躍します。

家族ひとり1台持っていたくなるような、使い勝手の良さとスタイリッシュなデザインを両立しました。

■デスクが快適になる「自動首振り機能」と180度の無段階調整

カラー：アーモンドミルク / フローズンブルー

付属のスタンドにセットするだけで、本格的な小型卓上扇風機に早変わり。左右90度の自動首振り機能により、風が一点に当たり続ける不快感を解消します。

オフィスのデスクワークやメイク中も、心地よい風を広範囲に届けます。

本体は180度自由に角度調整が可能。さらに風量は、そよ風のような微風から強風まで5段階で調整でき、静かなオフィスでは「微風」、暑い屋外では「強風」など、自分好みの涼しさにカスタマイズできます。

最大で13.5時間の連続使用が可能。（※使用風量により異なります、最小3.5時間）一日中涼しさが続くスタミナ設計です。

◇シーンに合わせて選べる3Wayスタイル

「スタンドに置いて卓上ファン」「外出時は手持ちファン」「付属ストラップで首掛けファン」と、3通りの使い方が可能。スタンドからサッと抜くだけで持ち運べる機動力で、通勤から仕事中までこの一台で完結します。

また、バッテリー残量がひと目でわかるランプを搭載しているため、うっかり充電切れを防ぎ、毎日安心して使うことができます。

■ひんやり「冷却プレート」で瞬間クールダウン

カラー：エアリーホワイト / ペールアイリス / スモーキーブラック

スイッチを入れると本体中央のプレートが急速冷却。火照った肌に直接当てることで、まるで冷えた缶ジュースを肌に当てたような心地よさを提供します。

風だけでは防ぎきれない真夏の暑さを、直接的な冷却でリフレッシュできます。

◇ターボファン搭載、風量は100段階で自由自在

小型ながらパワフルな風を生み出すターボファンを採用。

風量は1〜100段階で細かく切り替えられるため、静かなオフィスでの微弱風から、炎天下での強風まで、シチュエーションに合わせて「自分だけの最適な涼しさ」を選べます。

◇最大9時間半のスタミナ設計 ＆ 持ち運びもスマートに

最大9時間半の連続稼働を実現。通勤・通学、イベントやレジャーなど、長時間のお出かけでも安心です。また、バッテリー残量や現在の風量がひと目でわかるデジタル表示を搭載し、計画的な使用をサポートします。

本体にはバッグへ直接取り付けられるカラビナを装備。さらに付属のネックストラップを使えば、首掛けスタイルでハンズフリーに使用可能です。荷物が多い時や移動中も、常に涼しさを身にまとえます。

公式サイト：https://motteru.co.jp/

（エボル）