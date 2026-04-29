タレントのほしのあき（49）が28日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で騎手の三浦皇成（36）とのプライベートショットを披露した。ほしのは「久し振りのゆっくりdayランチ→プラプラ→お茶」とつづり、エレベーター内での夫婦の自撮りショットを投稿。ブラックコーデに赤いバッグを合わせ、ミニスカート姿からはスラリと伸びた脚線美など抜群のプロポーションが際立った。