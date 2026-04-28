2024年10月、鳴門市の農薬メーカーの工場で作業員2人が死傷した爆発火災は、静電気による火花が可燃性物質に引火し、発生したとみられることが関係者への取材で明らかになりました。この爆発火災は2024年10月7日、鳴門市里浦町の「OATアグリオ鳴門工場」で、農薬を製造していたタンクの洗浄作業中に発生しました。当時52歳の男性作業員が全身にやけどを負い、約2か月後に亡くなったほか、救助に向かった別の作業員の男