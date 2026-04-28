マイホームを購入した会社員にとって、年末調整で戻ってくる「住宅ローン控除（住宅借入金等特別控除）」の還付金は、家計にとってボーナスのような存在です。しかし、この制度は永遠に続くわけではありません。 控除期間が終了する11年目には、「いつもより手取りが減っている」という変化が起こる可能性があります。本記事では、年収400万円の会社員を例に、ローン控除終了後に住民税がどれくら