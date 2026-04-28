お笑いコンビ、フォーリンラブのバービーが28日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」、三浦璃来と木原龍一がこの日に行った引退会見を見ながら、2人の努力をたたえた。2人は7年前にペアを結成。いつも練習だけではなく、常に行動を共にしたりしていた。「7年間、1人の他人と向き合うって相当エネルギーがいるじゃないで